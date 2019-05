Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Trunkenheitsfahrt endet vor Hauswand

Fürstenau (ots)

Ein 50 Jahre alter Autofahrer war am frühen Sonntagmorgen (00.10 Uhr) auf der L 102 von Ankum in Richtung Voltlage unterwegs. An der abknickenden Vorfahrtstraße L 71/ K 164 übersah er das Hinweisschild über den weiteren Fahrbahnverlauf. Anstatt der Straße nach links oder rechts zu folgen, fuhr mit seinem VW Golf geradeaus in einen Garten, durchbrach eine Grundstücksmauer und kam kurz vor einer Hauswand zum Stehen. Der 50-Jährige und sein 18 Jahre alter Mitfahrer blieben unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizisten stellten den Führerschein des 50-Jährigen sicher.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell