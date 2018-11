POL-MI: Acht Autoreifen am Zehlendorfer Weg zerstochen

Am Zehlendorfer Weg wurden an diesem Ford Galaxy alle vier Reifen zerstochen. Bild-Infos Download

Minden (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch am Zehlendorfer Weg an zwei Autos alle acht Reifen zerstochen. Betroffen waren davon die Besitzer zweier Pkw der Marke Ford und Honda.

Der 51-jährige Eigentümer des Ford berichtete den Beamten, dass er in der Nacht gegen 1.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört hatte. Als er nachsah, bemerkte er eine vermutlich männliche Person, welche davon lief. Am Morgen entdeckte er dann die vier platten Reifen an seinem Wagen und an dem Pkw seines Nachbarn. Die Polizei ermittelt wegen Schabeschädigung und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

