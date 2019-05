Polizei Mettmann

POL-ME: Sekundenschlaf führt zu Auffahrunfall mit Folgen - Velbert - 1905037

Mettmann

Am Montag, dem 06.05.2019, gegen 16:25 Uhr, kam es an der Nevigeser Straße in Velbert, im Bereich der Einmündung "Am Schlagbaum" zu einem Auffahrunfall mit einem Verletzten und mindestens 4500,- Euro Sachschaden. Ein 27-jähriger Sprinter-Fahrer prallte mit seinem Transporter auf das Heck eines Pkw Mercedes, der an der Nevigeser Straße, vor der Einmündung "Am Schlagbaum", vor einer rotlichtzeigenden Ampel stand. Durch den Zusammenstoß erlitt der 55-jährige Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen und begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Gegenüber der Polizei gab der 27-jährige Sprinter-Fahrer an, aus Übermüdung eingeschlafen und erst durch den Aufprall aufgewacht zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

