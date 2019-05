Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Ratingen- 1905036

Mettmann (ots)

Am 06.05.2019, gegen 16.30 Uhr, befuhr nach bisherigen Zeugenaussagen ein 75-jähriger Ratinger mit seinem Pedelec die Straße Hohbeck in Fahrtrichtung Fliedner Straße. Im Kurvenbereich, kurz vor der Einmündung zur Straße Ten Eicken, kam dem Pedelecfahrer ein 8-jähriger Ratinger auf seinem Fahrrad entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Radfahrer stürzten zu Boden und verletzten sich. Der 75-jährige Ratinger wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort musste er schwer verletzt verbleiben. Der 8 -jährige wurde ebenfalls mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Dies konnte er nach ambulanter Behandlung leicht verletzt wieder verlassen.

Es kam zu keinerlei Verkehrsstörungen. An den Fahrrädern entstand nur sehr geringer Sachschaden.

