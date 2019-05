Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Unfall schwer verletzter Fahrradfahrer ist inzwischen verstorben - Mettmann - 1905034

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 1904128 vom 21.04.2019 berichteten wir bereits ausführlich über einen schweren Verkehrsunfall in der Kreisstadt Mettmann, der sich am Samstagnachmittag des 20.04.2019, gegen 14.50 Uhr, an der Ratinger Landstraße (L 239n) ereignet hatte. Eine 56-jährige Frau aus Mettmann hatte mit ihrem PKW BMW die Kantstraße in Metzkausen in Fahrtrichtung Ratinger Landstraße befahren und wollte von dieser nach rechts in die Landstraße in Richtung Ratingen abbiegen. An der Einmündung missachtete sie aber die Vorfahrt eines 77-jährigen Fahrradfahrers aus Mettmann, der mit einem Pedelec den Geh- und Radweg der Ratinger Landstraße, aus Fahrtrichtung Ratingen kommend, in Richtung Düsseldorfer Straße befuhr. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer von seinem Pedelec geschleudert und schwer verletzt wurde. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein örtliches Krankenhaus, wo der Schwerverletzte zur intensivmedizinischen Behandlung verblieb.

--- Aktuelle Fortschreibung / Nachtrag ---

Heute (06.05.2019) wurde dem zum Unfall ermittelnden Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Mettmann bekannt, dass sich der Gesundheitszustand des 77-jährigen Unfallopfers in den vergangenen Tagen drastisch verschlechtert hatte. Trotz aller ärztlichen Bemühungen verstarb der Mettmanner am vergangenen Samstag (04.05.2019) im Krankenhaus. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

