POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchte Einbrüche in Friseur- und Schönheitssalon in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter haben versucht, in einen Friseur- bzw. Schönheitssalon in der Golzwarder Straße in Brake einzubrechen.

Wie erst am heutigen Donnerstag mitgeteilt wurde, wurde versucht, beide Türen in der Zeit von Dienstag, 04. Dezember 2018, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 05. Dezember 2018, 08:00 Uhr aufzuhebeln. An einem Türschloss entstanden erhebliche Schäden. Allerdings gelangten die Täter in beiden Fällen nicht in die Objekte.

Zeugen, die im Bereich der Golzwarder Straße, Höhe Paul-Brodek-Straße, verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

