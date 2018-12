POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in ein Reifenservicecenter in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in ein Reifenservicecenter in Nordenham eingebrochen.

Dabei wurde in der Zeit von Mittwoch, 05.Dezember 2018, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 06. Dezember 2018, 07:30 Uhr, eine Fensterscheibe des Centers in der Atenser Allee eingeschlagen. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, da sie ohne an Diebesgut zu gelangen vom Tatort flüchten mussten.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (1459521).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell