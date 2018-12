POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham-Blexen

Delmenhorst (ots) - Glimpflich ausgegangen ist am Mittwoch, 05. Dezember 2018, 14:15 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham-Blexen.

Ein 51-jähriger Mann aus Nordenham befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die B212 in Richtung Blexen. An der Kreuzung zur Lange Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem Pkw einer 41-jährigen Frau aus Nordenham, die die Lange Straße in Richtung Nordenham befuhr.

Die Sattelzugmaschine fuhr frontal in die rechte Seite des Citroen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von fast 13.000 Euro. Der Citroen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die beiden beteiligten Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

