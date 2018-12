POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Butjadingen +++ Zusammenstoß zwischen Pkw und Kuh

Delmenhorst (ots) - Weil in der Dämmerung mehrere Kühe über eine Straße geführt wurden, hat sich bereits am Montag, 03. Dezember 2018, 16:50 Uhr, ein Verkehrsunfall in Butjadingen ereignet.

Eine 48-jährige Frau aus Nordenham befuhr mit ihrem Smart die Burhaver Straße in Richtung Sillens. Dabei kam es zur Kollision mit einer der Kühe, die ohne jegliche Sicherung oder Warnung über die Straße geführt wurden.

Die Kuh erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie eingeschläfert werden musste. Die 48-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

An ihrem Fahrzeug entstanden allerdings Schäden in Höhe von 4.000 Euro, die eine Weiterfahrt unmöglich machten. Der Smart musste abgeschleppt werden.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell