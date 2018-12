POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl von Bauzaunelementen in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Erst am Mittwoch, 05. Dezember 2018, wurde bei der Polizei Nordenham der Diebstahl von Bauzäunen angezeigt.

Die Bauzäune waren im Juni 2018 mitsamt Betonfüßen vor einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Niedersachsenstraße in Nordenham-Einswarden aufgestellt und sollten Unbefugte am Betreten des abrissreifen Hauses hindern.

Nun wurde der Diebstahl von insgesamt vier Bauzaunelementen festgestellt. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

