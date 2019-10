Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Langeoog - Einbruch in Sportzentrum; Wittmund - Unfallflucht; Esens - Radfahrer leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Einbruch in Sportzentrum

In ein Sportzentrum am Kavalierpad auf Langeoog ist am Wochenende eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Elektrogeräte. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18:15 Uhr, und Samstag, 13:15 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Langeoog in Verbindung zu setzen unter Telefon 04972 810.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Ein schwarzer VW Golf ist am Sonntag zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr an der Kirchstraße in Wittmund beschädigt worden. Der Wagen war zur Tatzeit auf einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkplatz abgestellt. Es entstand Schaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Esens - Radfahrer leicht verletzt

Ein 71 Jahre alter Radfahrer aus Esens ist am Montag in Wittmund von einem Opel-Fahrer erfasst worden. Der 71-Jährige fuhr gegen 9:45 Uhr mit dem Rad auf der Bahnhofstraße den Radweg entlang des Kreisverkehrs. Der 84-jährige Opel-Fahrer aus Esens übersah offenbar beim Fahren in den Kreisverkehr den Radfahrer, als dieser die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

