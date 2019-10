Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Brandort nach Feuer in Westerholt begutachtet

Landkreis Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Westerholt - Brandort nach Feuer in Westerholt begutachtet

Polizeibeamte haben gemeinsam mit Brandsachverständigen den Brandort an der Dornumer Straße in Westerholt begutachtet. Dort war es in der vergangenen Woche am Montag, 21.10.2019, zu einem Großbrand gekommen. Einen technischen Defekt schließen die Experten als Brandursache aus. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

Ausgegangen war das Feuer von einem Lager des Supermarktes. Gegen 13:15 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert und der Markt umgehend evakuiert worden. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand. Der Supermarkt und ein angrenzendes Geschäft brannten vollständig nieder. Bis in die Nacht waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im siebenstelligen Bereich.

