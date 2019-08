Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

57537 Wissen, Niederhombach, L 278 (ots)

Am Do., 29.08.2019, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Opel Kombo die abschüssige L 278 aus Richtung Gebhardshain kommend in Richtung Wissen. In Höhe der Ortslage Niederhombach kam der 60-Jährige aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 100 Meter über die dortige Wiese und prallte anschließend gegen eine dort befindliche Straßenlaterne. Der 60-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. An dem PKW und der Straßenleuchte entstand Totalschaden insgesamt ca. 9000,-EUR).

