Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufbruch von Waschautomaten

Otterbach (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 18.07.2019, 22:00 Uhr auf Freitag, den 19.07.2019, 05:20 Uhr kam es zu einem Aufbruch eines Waschautomaten in der Lauterstraße, Otterbach. Nachdem die unbekannten Täter die Waschautomaten gewalt-sam geöffnet hatten, entwendeten sie einen sehr geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.

