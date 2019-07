Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Fitnessstudio

Kaiserslautern (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 18.07.2019 auf Freitag, den 19.07.2019 kam es zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio in der Straßburger Allee, Kaiserslautern. Nachdem die Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen verschafft hatten, durchsuchten Sie den Innenraum nach Bargeld. Hierbei wurde auch das Inventar des Fitnessstudios nicht unerheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Erbeuten konnten die Täter nur einen sehr geringen Bargeldbetrag. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

