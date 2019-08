Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch

Polizei bittet um Hinweise

Geilenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am 3. August (Samstag) zwischen 23 Uhr und 23.20 Uhr in einen Container, der zu einem Imbiss am Beamtenweg gehört, einzubrechen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der Täter war männlich, etwa 25 Jahre alt, schlank und zirka 175 Zentimeter groß. Er trug ein schwarzes Kapuzenshirt, eine helle Jogginghose und schwarze Schuhe. Wer den Täter beobachtet hat oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden.

