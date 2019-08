Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 03.08.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Einbrüche (Versuche)

Heinsberg - Zwei bislang unbekannte Einbrecher versuchten am 03.08.2019, gegen 01:15 Uhr, sich gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus auf der Straße "Vinn" zu verschaffen. Dabei wurden sie von Zeugen gestört und ließen so von ihrem weiteren Vorhaben ab.

Wassenberg - Am 02.08.2019, 00:30 Uhr, drang ein bislang unbekannte Täter widerrechtlich in ein Gartenhaus auf der Straße "Am Hartebeuer" ein. Er ließ einen Akkuschrauber und ein Smartphone mitgehen.

