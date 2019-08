Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Kfz durch Farbe

Erkelenz-Schwanenberg/Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Am 1. August (Donnerstag), zwischen 9.15 Uhr und 10.50 Uhr, schütteten unbekannte Personen weiße Farbe über das gesamte Heck eines Pkw, der an der Straße Rheinweg in Erkelenz-Schwanenberg stand.

Auch in Wegberg-Rath-Anhoven wurde ein Pkw mit Farbe großflächig beschädigt. Das Fahrzeug stand an der Venrather Straße. In der Nacht zum 1. August (Donnerstag) schütteten Unbekannte rote Farbe über den Pkw. Zudem wurde auch die Fassade des Hauses beschädigt, vor dem der Pkw stand.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit einem der Fälle zusammenhängen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden.

