POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Im Einmündungsbereich der Straße Kiefernweg und Fichtenweg ereignete sich am 1. August (Donnerstag), gegen 19.40 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Mann aus Litauen fuhr mit seinem Pkw Peugeot auf der Straße Fichtenweg in Richtung der Straße Kiefernweg. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw VW eines 52-jährigen Mannes aus Wegberg. Dieser war in Begleitung seines 16-jährigen Sohnes auf der Straße Kiefernweg in Richtung Lindenstraße unterwegs und vorfahrtberechtigt. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw VW und blieb auf dem Dach liegen. Der 20-jährige Peugeot Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort ambulant im Rettungswagen behandelt. Der 16-jährige Beifahrer des Pkw VW zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Fahrer des Pkw VW verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

