Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am Dienstag, 30. Juli, gegen 14.20 Uhr, fuhr ein Mann aus Linnich mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 14 aus Richtung Linnich in Richtung Brachelen. Ein silberner Mercedes mit Aachener Kennzeichen (AC-) fuhr erst sehr nah hinter ihm und überholte dann sein Fahrzeug. Nach dem Überholvorgang blieb der Fahrer auf der linken Spur für den Gegenverkehr. Ein Pkw BMW, auch mit Aachener Kennzeichen, überholte den Linnicher ebenfalls und scherte vor dessen Fahrzeug wieder rechts ein, so dass nun beide Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander fuhren. Kurz vor einem Kreisverkehr an der Straße Fochsensteg/Kreisstraße 14, überholte der BMW Fahrer den Mercedes Fahrer. Im Kreisverkehr driftete der BMW Fahrer. Bei der Überführung an der Straße Tenholt, kurz vor der Überführung der Bahnschienen, überholte der Mercedesfahrer den Pkw BMW. Dabei mussten drei entgegenkommende Fahrzeugführer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. An der Kreuzung Kreisstraße 14/ Landstraße 364 bogen beide Fahrzeuge nach rechts in Richtung Hilfarth ab, wobei sie erst nebeneinander standen und dann um die Kurve drifteten. Auf der Landstraße 364 wollte der Mercedesfahrer dann erneut überholen und zog auf die Gegenfahrbahn. Wegen eines entgegenkommenden Lkw musste der Fahrer wieder einscheren und überholte dann nachdem der Lkw vorbeigefahren war. Beide Fahrer hielten in einer Parkbucht in Höhe des Brachelner Baggersees an und warteten dort. Der Linnicher fuhr weiter bis zur Polizeiwache, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Der Fahrer des Pkw Mercedes war zirka 20 bis 25 Jahre alt, hatte dunkle Haare, wirkte südländisch und trug ein weißes T-Shirt. Der Fahrer des Pkw BMW war ebenfalls männlich. Auf dem Beifahrersitz des BMW befand sich eine weitere Person mit roten Haaren. Wer hat die Fahrweise der beiden Pkw Fahrer beobachtet? Wer wurde durch die beiden Fahrzeugführer gefährdet oder behindert? Insbesondere die Fahrer der entgegenkommenden Pkw und des Lkw werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

