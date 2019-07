Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen/Lotte: Autofahrer missachtete Anhaltesignale

Hasbergen (ots)

Am Freitagmorgen kam es im Bereich von Hasbergen und dem angrenzenden NRW zu einer Verfolgungsfahrt. Ein Streifenwagen wollte gegen 00.55 Uhr auf der Rheiner Landstraße in Hasbergen einen Ford Fiesta anhalten. Der Fahrer missachtete aber die Anhaltesignale, gab Gas und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Der weitere Verlauf der Verfolgungsfahrt erstreckte sich über Osnabrück-Atter bis in das angrenzende Lotte-Büren (NRW), wobei der Ford-Fahrer seinen Wagen innerorts teilweise bis auf 140 km/h beschleunigte. Während der Verfolgung erhielten die Beamten bereits den Hinweis, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen im Bereich des Kreises Steinfurt gestohlen worden waren. Die Fahrt endete schließlich in einer Sackgasse in Lotte-Büren, wo der junge Fahrer anhielt, aus dem Fahrzeug sprang und weglief. Trotz Unterstützung durch Kollegen aus NRW und unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der Mann nicht mehr gefunden werden. Das Auto wurde sichergestellt, die Ermittlungen der Polizei Georgsmarienhütte dauern an. Wer Hinweise zum unbekannten Fahrer (etwa 180cm groß, circa 20-30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, grauer Kapuzenpullover, dunkle Hose) geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05401-879500).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell