Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Baugerüst gestohlen

Osnabrück (ots)

Neben sieben - acht Zementsäcken und zwei Säcken Baukleber entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend, 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 05.30 Uhr von einer Baustelle am Wulfter Turm auch ein Baugerüst. Die unbekannten Diebe dürften mit einem größeren Fahrzeug an dem Rohbau in Sutthausen gewesen sein. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell