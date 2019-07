Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Tittingdorf: Dieb flüchtete mit auffälligem Fahrrad

Melle (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstagmorgen offenbar unbemerkt in den Aufenthaltsraum einer Möbelfabrik an der Hannoverschen Straße geschlichen und von dort drei Rucksäcke mitgenommen. Gegen 9 Uhr wurde der Dieb mit der Beute auf einem Fahrrad sitzend auf dem Parkplatz von einem Mitarbeiter gesehen und flüchtete. Der Zeuge lief dem Mann noch einige hundert Meter hinterher, musste dann aber die Verfolgung abbrechen. Auf seiner Flucht warf der Dieb noch zwei der drei Rucksäcke weg und fuhr dann in Richtung Melle-Buer davon. Der Täter war mit einem grauen oder schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und hatte die Kapuze aufgesetzt. Darunter trug der Unbekannte eine Baseballkappe. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein auffälliges, neongelbes Mountainbike. Wer Hinweise zu dem Rucksackdieb geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Melle. Telefon: 05422-920600.

