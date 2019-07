Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Geldbörse aus Auto gestohlen

Bad Laer (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Einsteinstraße zu einem Pkw-Aufbruch. Ein unbekannter Täter schlug in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr eine Seitenscheibe eines grünen Ford Ka Cabrio ein, durchsuchte eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche und nahm schließlich die darin befindliche Geldbörse mit. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizeistation Dissen. Telefon: 05421-921390.

