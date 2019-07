Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten

Bad Essen (ots)

Am Mittwochmittag häuften sich im Bereich Barkhausen- Büscherheide (Im Glanetal, Büscherheider Ring, Am Osterberg) die Anrufe von angeblichen Polizeibeamten, meistens bei älteren Personen, oft mit Nachfragen zu Wertgegenständen oder Geld-Depots. Die Vorgehensweise: Die Täter melden sich telefonisch bei ihren potentiellen Opfern und gaukeln ihnen vor, sie seien Polizeibeamte der Kriminalpolizei (in diesen Fällen aus Bohmte). Laut Aussage des Anrufers seien gerade in dem Wohngebiet osteuropäische Einbrecher festgenommen worden, die Täter aber noch flüchtig. Diese hätten einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des Angerufenen steht. Bei den gemeldeten Fällen aus Barkhausen und Büscherheide fiel zum Glück keiner auf die falschen Polizisten herein. Die örtliche Polizei nimmt die Fälle erneut zum Anlass, um vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Folgende Hinweise sind wichtig:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Dazu zählen

auch Geldüberweisungen mittels Geldtransferunternehmen (Moneygram, Western Union, RIA, etc.).

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

- Lassen Sie sich nicht davon beirren, dass die Anrufer

augenscheinlich über Ihre Lebensumstände informiert sind.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt - in diesem Fall die (echte) Polizei.

- Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder

lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Hinweis: Nicht Weiterleiten lassen - selber auflegen und das Gespräch beenden und dann die ECHTE Polizei anrufen (110).

