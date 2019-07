Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

In der Rotenburger Straße kam es zwischen Mittwochabend (22 Uhr) und Donnerstagmorgen (04.10 Uhr) zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter, der vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, streifte in Höhe der Hausnummer 2 einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Renault Trafic und flüchtete anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 3000 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

