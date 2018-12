POL-AC: Polizei sucht Gast einer Après Ski-Party

Eschweiler (ots) - Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am späten Samstagabend Gast einer Après-Ski-Party war und einen Anwohner der Bohler Straße zusammengeschlagen hat. Das 35-jährige Opfer erlitt Schnittverletzungen und Prellungen. Mit einem Rettungswagen kam er ein Krankenhaus.

Die Polizei war gegen 23 Uhr zur Bohler Straße gerufen worden. Auf dem dortigen Schulhof fand die Party eines Trompeterkorps statt. Der unbekannte Gast verließ die Party und urinierte nicht weit vom Gelände entfernt gegen eine Hauswand. Das bekam der 35-Jährige Anwohner mit. Er sprach den Wildpinkler an. Der reagierte äußerst aggressiv und attackierte den Anwohner mit einem abgebrochenen Bierkrug. Der trug Schnittverletzungen an beiden Händen und Prellungen am Kopf davon.

Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen und nach Zeugen suchten, schlug ihnen seitens der Jugendlichen und Heranwachsenden, die an der Party teilnahmen, eine aggressive Stimmung gegenüber. Die Polizisten mussten mehrere Platzverweise aussprechen.

Bei einem weiteren Einsatz nach Mitternacht, als Anwohner sich in ihrer Ruhe gestört fühlten und die Polizei riefen, wiederholte sich diese aggressive Haltung gegenüber den Beamten. Starke Kräfte vor Ort erstickten eine Eskalation.

Der flüchtige Tatverdächtige soll etwa 16 bis 17 Jahre alt, 180 cm groß und auffallend dünn sein. Er hat blonde, kurze Haare.

Hinweise bitte an die Polizei unter 0241 - 9577 31101 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (pk)

