POL-AC: Aktenzeichen mit Aachener Kripo; Zeugenhinweise gesucht

Aachen (ots) - Ein Beamter der Aachener Kripo ist nächste Woche (12.12.2018, 20.15 Uhr, ZDF) bei Aktenzeichen XY.

In der Sendung erläutert er einen Fall von Freitag, 2. Februar 2018, in Aachen. Seinerzeit hatten unbekannte Täter am Abend einen Anwohner vor seiner Haustür in der Lohmühlenstraße überfallen und dessen wertvolle Uhr geraubt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Das Opfer hat zwischenzeitlich zur Ergreifung und Überführung der Täter eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.

Mit dem Auftritt in der Sendung erhofft sich die Aachener Kripo, Hinweise auf die Täter zu bekommen. (pk)

