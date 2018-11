POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Riegel vor! Sicher ist sicher Bild-Infos Download

Erndtebrück (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der "Hauptmühle" in Erndtebrück ein und entwendeten daraus mehrere Werkzeugmaschinen (Schlagbohrer, Bohrhammer, Handkreissäge) sowie einen Satelliten-Receiver. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell