Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz (ots)

Aus einem Pkw, dieser parkte an der Kölner Straße, stahlen Unbekannte eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Die Tat ereignete sich am Dienstag (30. Juli). Anschließend hoben die Täter mit einer so erbeuteten Kreditkarte Bargeld vom Konto des Eigentümers ab.

