Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0662 --Einbrecher in Flagranti festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, Hermann-Ritter-Straße Zeit: 21.10.19, 3.30 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen Sonntagnacht in Woltmershausen einen 58 Jahre alten Einbrecher auf frischer Tat fest.

Der Dieb verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Einlass in ein Wohnhaus in der Hermann-Ritter-Straße. Die 42 Jahre alte Bewohnerin wurde durch die Geräusche geweckt und rief die Polizei. Die Streifenwagenbesatzungen trafen schnell ein, umstellten das Haus und nahmen den Einbrecher im Wohnzimmer fest. Eine Haftprüfung gegen den Mann ohne festen Wohnsitz dauert an.

Die Polizei rät: Verschließen Sie Fenster, Balkon- oder Terrassentüren, auch in den oberen Stockwerken. Denken Sie daran: Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster und im Schadensfall kann die Versicherung die Erstattung des Schadens verweigern. Kostenlose, auf den Einzelfall bezogene und produktneutrale Beratungen bietet das Präventionszentrum der Polizei Bremen an: Am Wall 195, 0421/ 36219003.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell