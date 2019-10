Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0660 --Discounter in Vegesack überfallen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, Hammersbecker Straße Zeit: 19.10.19, 21 Uhr

Zwei bewaffnete Männer überfielen am Samstagabend einen Discounter in Vegesack. Das Duo ließ sich Bargeld aus dem Tresor aushändigen und flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die mit Sturmhauben getarnten Räuber betraten gegen 21 Uhr den Supermarkt in der Hammersbecker Straße und bedrohten die 27 Jahre alte Mitarbeiterin und ihren 22-jährigen Kollegen mit einem sogenannten Tomahawk Beil und einem Messer. Die Männer drängten die beiden ins Büro und verstauten das Geld in ihren Rucksack. Das Duo schlug den 22 Jahre alten Mann in den Magen und flüchtete anschließend durch den Hinterausgang über die Bahnschienen in Richtung Blumenthal.

Die Räuber wurden beide als etwa 165 Zentimeter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben. Einer trug komplett Bekleidung der Marke Nike: Einen dunklen Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose und schwarze Schuhe. Sein Komplize war mit einem weißen Kapuzenpullover und einer Bauchtasche bekleidet, dazu trug er eine dunkle Jogginghose und neue weiße Nike AIR Schuhe. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen. Die Ermittler prüfen Zusammenhänge mit einem Überfall auf einen anderen Discounter an diesem Abend (siehe hierzu PM 659).

