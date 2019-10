Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0658 --Vorläufiges Resümee des Bundesligaspiels Werder Bremen gegen Hertha BSC--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 19.10.2019

Am Samstagnachmittag standen sich am 8.Spieltag der Saison Werder Bremen und Hertha BSC im Wohninvest Weserstadion gegenüber. Die Polizei blickt insgesamt auf einen einsatzreichen Nachmittag zurück.

Die Polizei Bremen hatte an diesem Nachmittag gleich mit mehreren Veranstaltungen zu tun - Demonstration, Freimarkt und Fußball. Durch das damit einhergehende erhöhte Verkehrsaufkommen, kam es in der Innenstadt und im Hauptbahnhof zu Verkehrsbehinderungen - und verzögerungen. Gegen 11:45 Uhr trafen die ersten Fußballanhänger aus Berlin am Hauptbahnhof ein. Die Polizei Bremen setzte für die etwa 450 Gästefans einen Busshuttle vom Südausgang des Hauptbahnhofes zum Weserstadion und zurück ein. Die Anreise der Fans verlief reibungslos.

Vor dem Spiel wurden bei einem Fan von Hertha BSC Pyrotechnik und bei einem anderen Fußballanhänger Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt. Kurz vor Anpfiff der Fußballpartie soll es in Höhe der Rampe West zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe gekommen sein. Im Rahmen der Fahndung konnten sechs Personen festgestellt werden, deren Tatbeteiligung nun Teil der weiteren Ermittlungen ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden. Im Verlauf des Spiels konnte in der Ostkurve eine Fahne mit verbotenem Inhalt festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen aufgenommen. Nach Beendigung des Spiels kam es rund ums Stadion und im Viertel zu kleineren Auseinandersetzungen. Mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung wurden gefertigt. Bei der Abreise versuchte ein Gästefan mehrfach die Absperrgitter zu übersteigen. Bei seiner Festnahme kam es zu einer Widerstandshandlung. Dabei verletzte sich der Fußballanhänger. Ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Im Hauptbahnhof kam es bei der Abreise der Gästefans durch die zeitgleich passierenden Besucher des Freimarktes zeitweise zu erheblichen Stauungen auf den Bahnsteigen. Durch das gezielte An- und Ableiten, konnte der Besucherstrom schließlich entzerrt werden.

