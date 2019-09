Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Komplette Holzhütte gestohlen/Seniorin beim Einkaufen bestohlen/Einbruch in Pkw/Feuer in Gartenlaube

Menden (ots)

An der Eupener Straße ist eine komplette Holzhütte verschwunden. Am Dienstag gegen 23 Uhr beobachteten Zeugen eine verdächtige Person auf dem Gelände an dem Wendeplatz. Die Besatzung eines Streifenwagens fand auf dem tatsächlich einen Mann auf dem teilweise umzäunten Schotterplatz. Doch der 23-Jährige war lediglich auf der Suche nach seiner Hütte. Am 11. August hatten noch drei seiner Holzbuden dort gestanden. Am Dienstag bemerkte der Wetteraner, dass ein Fremder eine der Hütten aufgeladen und abtransportiert hatte. Rollen unter der Bodenplatte erleichterten vermutlich das Verladen. Auch die Kette, mit der die Hütte an einem Metallzaun befestigt war, ist weg. Beim Aufladen beschädigten die Diebe außerdem eine zweite Bude, die nun nicht mehr zu gebrauchen ist. Die Buden dienen als Verkaufsstände auf (Weihnachts-)Märkten. Die Polizei hofft nun, dass vielleicht jemand den Abtransport der Hütte beobachtet hat. Zeugen sollten sich melden unter Telefon 9099-0.

Einer 79-jährigen Mendenerin wurde am Dienstag kurz vor 13 Uhr das Portemonnaie aus der Einkaufstasche gestohlen. Die Seniorin wollte in einem Supermarkt an der Heinrich-Böll-Straße einkaufen. Zuvor füllte sie Flaschen in den Pfandautomaten. Dabei ließ sie ihre Einkaufstasche im Einkaufswagen für einen Moment unbeaufsichtigt. Vermutlich griff in dieser Zeit ein Unbekannter zu und holte die Geldbörse heraus. Die 79-Jährige stellte den Diebstahl erst später an der Kasse fest.

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte an der Waldenburger Straße in einen weißen Sprinter eingebrochen. Sie entwendeten diverse Arbeitsmaschinen und Geräte, darunter Bohrmaschinen, Mess- und Regelgeräte, Kettensäge und Bosch-Hammer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Aus ungeklärten Gründen haben am Dienstagabend elektronische Geräte in einer Gartenlaube Am Abbabach Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell