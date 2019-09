Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Garage/Einbruchversuche in Wohnhäuser

Lüdenscheid (ots)

An der Glatzer Straße wurde gewaltsam eine Garage geöffnet. Am Dienstag um 17.30 Uhr entdeckte der Besitzer den Schaden. In den zurückliegenden sieben Tagen muss ein Unbekannter das Tor aufgebrochen haben. Er entwendete Angelsportzubehör.

Unbekannte versuchten am Dienstagmorgen, eine Haustür an der Alten Wache aufzubrechen. Das misslang offenbar. Auch am Buschhauser Weg machten sich zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag Unbekannte an zwei Haustüren zu schaffen. Die Aufbruchversuche misslangen auch dort.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell