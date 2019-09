Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Personen am Sendemasten?

Menden (ots)

Polizei sucht Zeugen für Brand Am Samstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, kam es zu einem Brand eines Sendemastes sowie einer dazugehörigen Trafostation an der Joachim-Ringelnatz-Straße. Da die Polizei auch Tage danach eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, gehen die Ermittlungen weiter. Die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0 und 9099-6134) sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich des Lahrfelds geben können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell