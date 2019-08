Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte machen sich an Fahrrädern zu schaffen

Heinsberg (ots)

Am Sonntag (11. August) drangen gegen 0.15 Uhr zwei Männer auf bisher unbekannte Weise in den Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses an der Liecker Straße ein. Dort beschädigten sie insgesamt drei Fahrradschlösser. Ein Zeuge entdeckte die Täter und sprach diese an, woraufhin beide zu Fuß über die Liecker Straße in Richtung Josef-Gaspers-Straße flüchteten. Laut Beschreibung war einer der Männer etwa 170 Zentimeter groß, hatte eine dunklere Hautfarbe und ein Tattoo im Gesicht. Der zweite war zirka 40 bis 50 Jahre alt, mit einer Jeansjacke bekleidet und hatte graue Haare. Er sprach mit niederländischem Akzent.

Wer hat die beiden Männer ebenfalls gesehen oder kann Hinweise zu Ihrer Identität geben? Das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen nimmt Hinweise zu dem Fall unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

