POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Herxheim, Quartier Lanzet 8, 09.11.2019, 09.00 - 15.30 Uhr

Zu oben genannter Zeit wurde der dortige Briefkasten am Anwesen beschädigt. Der Briefkasten ist im Hof (an zwei Edelstahlstreben) befestigt. Am Briefkasten war eine leichte Eindellung zu erkennen. Der Verursacher des Schadens entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 80 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

