Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl, Landau, Königstr. 71, 09.11.2019, 12.30 - 12.45 Uhr

Landau (ots)

Zur genannten Zeit stelle die Geschädigte ihr Fahrrad vor der Rewe-Filiale, Königstraße 71, in Landau ab. Im Fahrradkorb befand sich ein lilafarbener Rucksack, in welchem sich diverse Gegenstände befanden. Die Geschädigte begab sich zwecks weiterer Einkäufe in den Supermarkt. Als sie gegen 12:45 Uhr an ihr Fahrrad herantrat bemerkte sie, dass der Rucksack aus dem Fahrradkorb entwendet worden war. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell