POL-WHV: Entwarnung: Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.07.2019 - Überprüfung der Feuerlöscher in den Spielotheken hatte seine Richtigkeit

Wie die Polizei mitteilte, wurde um Aufmerksamkeit hinsichtlich eines unbekannten Mannes gebeten, der ohne entsprechende Anmeldung im nordfriesischen Raum Spielhallen betrat, um dort angeblich Feuerlöscher kontrollieren zu wollen.

Wie die Spielhallenaufsicht der Polizei in der letzten Woche mitteilte, kam es dazu auch in den Orten Jever, Wittmund, Wiesmoor und Aurich.

Der zivil gekleidete Mann war mit einem grau/silberfarbigen Caddy oder einem ähnlichen Modell unterwegs, Näheres war zunächst nicht bekannt.

Aufgrund der unklaren Sachlage und des Verdachts eines möglichen Auskundschaftens von Spielhallen, bat die Polizei die Öffentlichkeit mittels einer Pressemitteilung (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4326837) um Aufmerksamkeit und entsprechende Sensibilität.

Ein Zeuge aus der Innenstadt in Wilhelmshaven meldete sich bei der Polizei und teilte das von ihm abgelesene amtliche Kennzeichen des zunächst verdächtigen Pkw mit. Dieser Hinweis wurde von den Ermittlern überprüft, so dass sie anhand der Halterdaten feststellen konnten, dass tatsächlich ein Brandschutzunternehmen aus Nordrhein-Westfalen den nördlichen Raum im eigenen Interesse aufsuchte und in dem Zusammenhang diverse Spielhallen für ihre Überprüfungen betraten.

Die Polizei bedankt sich bei dem Hinweis des Zeugen, der schließlich für Entwarnung sorgen kann.

