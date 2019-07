Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannter möchte in Spielhallen angeblich Feuerlöscher kontrollieren - der Mann war auch in Jever, Wittmund, Wiesmoor und Aurich unterwegs - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit und Mithilfe über eine männliche Person, die angeblich Feuerlöscher in Spielotheken überprüfen möchte: Nach jetzigem Sachstand betrat am Mittwoch, 17.07.2019, gegen 10:30 Uhr eine männliche Person eine Spielothek in der Gökerstraße in Wilhelmshaven, um dort angeblich die Feuerlöscher überprüfen zu wollen.

Um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag sei eine Person mit gleichem Erscheinungsgrund in zwei weiteren Spielotheken in der Marktstraße in Wilhelmshaven erschienen.

Eine Recherche ergab, dass Mitarbeiter aus den Spielotheken in Jever, Wittmund, Wiesmoor und Aurich gleiche Sachverhalte mitteilten. Der zivil gekleidete Mann soll mit einem grau/silberfarbigen Caddy oder einem ähnlichen Modell unterwegs gewesen sein, Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Zur Klärung der gemeldeten Fälle bittet die Polizei um entsprechende Sensibilität und um Hinweise:

Zeugen, die in Spielotheken oder im Nachbereich etwas Verdächtiges, insbesondere auch das beschriebene Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell