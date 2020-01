Polizei Bielefeld

POL-BI: Hinweis einer aufmerksamen Zeugin führt zur Festnahme zweier Einbrecher

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hoberge-Uerentrup-

Polizisten nahmen nach einem Zeugenhinweis auf einen Einbruch am Sonntag, den 29.12.2019, in der Mönkebergstraße zwei Täter fest. Die Einbrecher gingen in Haft.

Die Täter stiegen gegen 19:55 Uhr in ein Haus an der Mönkebergstraße ein, durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte während der Abwesenheit der Nachbar den verdächtigten Lichtschein. Sie rief sofort die Polizei und äußerte den Verdacht dass Einbrecher am Werk seien.

Polizeibeamte überraschten wenig später auf dem Grundstück an der Mönkebergstraße zwei verdächtige Männer. Bei der Begutachtung des betroffenen Hauses bestätigten Einbruchsspuren den Verdacht. Eine Durchsuchung der beiden Festgehaltenen führte zum Auffinden der Beute. Die Einbrecher, ein 53-Jähriger und ein 61-Jähriger, wurden festgenommen. Sie gestanden bei den Vernehmungen die Tat. Kriminalbeamte führten die Täter am Montag dem Richter vor, der Untersuchungshaftbefehle erließ.

Die Ermittlungen, ob die Täter auch für weitere Einbrüche in Betracht kommen, dauern an.

