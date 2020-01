Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB A30 Hiddenhausen-Bünde, Nebelunfall mit vier Verletzten in der Neujahrsnacht

Bielefeld (ots)

Ku/ Am Neujahrsmorgen gegen 00:30 Uhr erhielten Polizei und Rettungsdienste Kenntnis von einem Unfall mit vier Verletzten auf der A30 in Fahrtrichtung Osnabrück. Bei dichtem Nebel mit Sichtweiten deutlich unter 50 Meter hatte sich zwischen den Anschlussstellen Hiddenhausen und Bünde ein Auffahrunfall ereignet. Die beiden beteiligten Fahrzeuge kamen durch das Unfallgeschehen entgegengesetzt zur Fahrrichtung zum Stehen. Ein Mercedes aus dem Emsland, welcher von einem 60jährigen Meller geführt wurde befand sich bei Eintreffen der Rettungskräfte auf der linken Fahrspur. Ein VW aus Minden, der von einer 21jährigen geführt wurde, stand auf dem Seitenstreifen. Die beiden Fahrzeugführer sowie die beiden Mitfahrerinnen im VW (21+22 Jahre) wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie nach Erstversorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht wurden, Lebensgefahr besteht nicht. Der Nebel war so dicht, dass die zur Unfallstelle entsandten Kräfte der Polizei und der Rettungsdienste streckenweise nur mit 20-30km/h fahren konnten. Folgeunfälle aufgrund der Unfallstelle waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Osnabrück bis ca. 02:00 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der Uhrzeit kam es nur zu geringen Verkehrsstörungen. Die beiden schwer beschädigten PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell