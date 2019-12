Polizei Bielefeld

POL-BI: Falschparkerin reißt Polizisten beim Anfahren mit

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Samstag, den 28.12.2019, versuchte eine Falschparkerin sich an der Friedrich-Ebert-Straße einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 09:45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife an der Friedrich-Ebert-Straße einen in zweiter Reihe stehenden Audi. Der Wagen parkte auf dem linken der zwei Fahrstreifen mit eingeschalteten Warnblinklicht.

Die Polizisten hielten mit ihrem Streifenwagen hinter dem Audi und gingen zu dem PKW, um dem vermeintlichen Liegen-Bleiber zu helfen. Der Fahrer des verschlossenen Audis war jedoch nicht in Sicht.

Als die Audi-Fahrerin zurückkehrte, schloss sie trotz Ansprache durch die Beamten den Audi auf, stieg ein und startete den Motor. Ein Polizist trat an die Fahrertür, fasste an den Griff der Tür und fragte durch den geöffneten Fensterspalt nach dem Führerschein der 36-jährigen Bielefelderin. Diese äußerte, nur eben eingekauft zu haben und nun keine Zeit mehr zu haben. Als der Polizist wieder nach ihrem Führerschein fragte, schloss sie das Fenster und fuhr los. Durch das abrupte Losfahren, wurde der Polizist, der noch den Türgriff festhielt, gegen den Wagen gerissen. Nach wenigen Metern hielt die Bielefelderin an und händigte dem nicht verletzten Beamten ihren Führerschein aus. Neben den Ordnungswidrigkeitsverstößen ist ein Strafverfahren wegen Widerstands eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell