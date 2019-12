Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Fahrer prallt auf einer Kreuzung gegen Pkw

Mönchengladbach (ots)

Ein 57-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Mönchengladbach ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7.55 Uhr am Schmölderpark leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 57-Jährige mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Schmölderstraße aus Richtung Diltheystraße in Richtung Bolksbuscherstraße. An der Kreuzung mit der Urftstraße wollte er diese geradeaus überqueren. Nach kurzem Warten fuhr er an und dann - so berichtete er - habe er doch noch ein Fahrzeug kommen gesehen. Aus Sicht der vorfahrtberechtigten 18-jährigen Pkw-Fahrerin aus Mönchengladbach, die auf der Urftstraße aus Richtung Feldstraße in Richtung Bäumchesweg unterwegs war, kam in Höhe der Kreuzung auf einmal von links aus der untergeordneten Schmölderstraße der E-Scooter-Fahrer.

Beide Verkehrsteilnehmer versuchten noch, mit einer Bremsung die Kollision zu verhindern, was ihnen aber nicht gelang.

Bei dem Zusammenstoß fiel der E-Scooter-Fahrer über die Motorhaube auf den Boden. Zur ambulanten Behandlung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell