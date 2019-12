Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrradfahrer von Pkw erfasst: Elfjähriger und 85-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind am Montagnachmittag von Pkw erfasst worden. Bei den beiden Unfällen wurden ein elfjähriger Junge aus Mönchengladbach und ein 85-jähriger Mann aus Willich leicht verletzt.

Der Elfjährige war gegen 15.50 Uhr mit dem Rad auf dem Gehweg der Dohrer Straße unterwegs, als er vor einem ordnungsgemäß geparkten Pkw auf die Fahrbahn fuhr - nach übereinstimmenden Zeugenaussagen ohne anzuhalten und auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach, der seinen Wagen bei erlaubten 30 km/h laut Zeugendarstellung mit angepasster Geschwindigkeit steuerte, versuchte noch, dem Jungen auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge prallte gegen den rechten Kotflügel des VW und stürzte zu Boden. Der Elfjährige erklärte im Beisein seiner Mutter, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Der 85-Jährige befuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Rad die Krefelder Straße in Fahrtrichtung Neuwerk und benutzte dabei auf der linken Seite den Fahrradweg. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach wollte mit einem BMW ein Firmengelände an der Krefelder Straße verlassen und nach rechts in Richtung Mönchengladbach fahren. An der Ausfahrt hielt er seinen Wagen an, musste zunächst verkehrsbedingt warten und fuhr dann an. Dabei erfasste er den Radfahrer, der mit dem Rad auf die Straße fiel. Der 85-Jährige wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. (ds)

