Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter aus Garage gestohlen

Menden (ots)

Am gestrigen Sonntag, 3.11.2019, gegen 3.30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Dieb ein Grundstück am Oesberner Weg und öffnete eine dortige Garage. Aus dieser Garage klaute der unbekannte Täter einen dort stehenden grau/grünen E-Scooter/Roller und verließ damit das Grundstück. Hinweise bitte an die Mendener Polizei unter Tel. 9099-0.

