Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Schulbüro

Hemer (ots)

Unbekannte Vandalen/Einbrecher kamen in der Nacht vom 31.10. zum 1.11. in das Büro des Schulleiters der Wilhelm-Busch-Schule an der Iserlohner Straße. Die Eindringlinge verwüsteten das Büro und öffneten den Tresor. Der hinterlassene Sachschaden ist beträchtlich. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 02372/9099-0.

