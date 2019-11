Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/Sattelzug-Diebstahl/Kirchenfenster beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Am 31.10.2019, in der Zeit von 9.30 bis 11.50 Uhr, schlugen unbekannte Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Hauses am Krummenscheider Weg ein und durchsuchten das Haus. Die Täter entwendeten Schmuck und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Am 31.10.2019 gegen 22.30 Uhr wurde ein Einbruch in ein Büro an der Friedrichstraße festgestellt. Unbekannte Einbrecher durchsuchten die Büroräume der Anwaltskanzlei und entwendeten persönliche Gegenstände. Es entstand Sachschaden.

Einbruch Am Drostenstück Am 02.11.2019 gegen 19.30 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter zwei Fenster eines dortigen Einfamilienhauses aufgebrochen haben und die Räumlichkeiten und Behältnisse durchsuchten. Die Einbrecher nahmen Bargeld und Schmuck mit.

Schumannstraße Unbekannte Täter hebelten innerhalb der letzten Woche ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Hauses auf und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Pkw aufgebrochen Am frühen Morgen des gestrigen Sonntags brachen unbekannte Diebe an der Honseler Straße einen dort abgeparkten grauen Audi A 6 auf und stahlen eine auf dem Rücksitz liegende Umhängetasche. Hier erneut der Appell der Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. Bieten sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize.

Lkw-Gespann gestohlen An der Bellmerei, Am Samstag zwischen 0.05 und 1.13 Uhr können vier unbekannte Täter zunächst die rote Sattelzugmaschine vom Typ MAN mit dem amtlichen Kennzeichen MK-GS917 von einem Sattelzug entfernen. Im Anschluss schoben sie diese Sattelzugmaschine zur Seite und koppelten den nun freistehenden Sattelauflieger mit dem amtlichen Kennzeichen MK-XB27 an die Sattelzugmaschine an. Im Anschluss fuhren die unbekannten Diebe mit dem neuen Sattelzug (Zugmaschine: MK-GS917 Auflieger: MK-XB27) von dem Firmengelände An der Bellmerei und bogen nach links auf die Brunscheider Straße in Fahrtrichtung Autobahn A45 ab.

Sachbeschädigung an Kirchenfenster Kirchplatz Unbekannte Täter beschädigten innerhalb der letzten Tage ein Fenster an der dortigen Kirche.

