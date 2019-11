Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei lässt Feuertonne löschen

Meinerzhagen (ots)

Auf Grund von Zeugenhinwiesen kam die Polizei am 31.10.2019, gegen 19:35 Uhr, zu einem Grundstück Im Hasenkamp, auf dem der Eigentümer in seiner Feuertonne "alles" an Bauabfällen - Spanplatten, Pappröhren u.ä.- verbrannte. Hierdurch kam es zu einer erheblichen Luftverunreinigung (dichter schwarzer Rauch). Die hinzugezogene Feuerwehr löschte den Brandherd ab. Der 26 jährige Verursacher muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Landesinmissionsschutzgesetz verantworten.

